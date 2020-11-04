الشرطة الفرنسية تلقي القبض على قاصر يشتبه بأنه على اتصال بمنفذ هجوم نيس الأخير

أفادت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية بأنه تم القبض على قاصر يبلغ من العمر 17 عاما في سان دونيز - نيس، يشتبه بأنه كان على اتصال بالمهاجم التونسي إبراهيم عويساوي عن طريق البريد.

وأكد مصدر قضائي للصحيفة، اليوم الأربعاء، أنه "تم اعتقال الشاب في إطار التحقيق معه في هجوم بسكين وقع قرب كنيسة في نيس الخميس الماضي"، لافتا الى أنه "يشتبه بأنه كان على اتصال عن طريق البريد مع المعتدي التونسي إبراهيم عويساوي".

وتم سجن أربعة آخرين في الحبس الاحتياطي، الذي بدأ أمس الثلاثاء، في إطار التحقيق بهجوم نيس الذي وقع الخميس الماضي وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، فيما أفرج عن تونسي يبلغ من العمر 29 عاما، اعتقل السبت الماضي دون محاكمة في هذه المرحلة.

المصدر: لوفيغارو