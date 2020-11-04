الحكومة الألمانية: "الإرهابيون الإسلامويون" مترابطون بشكل وثيق في أوروبا

ذكرت الحكومة الألمانية أن هناك روابط وثيقة عبر الحدود بين "الإرهابيين الإسلامويين" في أوروبا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، شتيفه ألتر، في برلين يوم الأربعاء، "لم يتم حتى الآن رصد صلات بين مهاجم فيينا والإسلامويين الألمان المرتبطين مباشرة بالجريمة، إلا أن السلطات الأمنية تعرف منذ فترة طويلة أن الأوساط الإسلاموية في أوروبا "متشابكة بشدة".

وأضاف أن "التهديد الذي يشكله الإرهاب الإسلاموي في ألمانيا مرتفع باستمرار".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، في معرض حديثه عن الهجمات الأخيرة في دريسدن وفرنسا والنمسا والجامعة في العاصمة الأفغانية كابل، أن "الإرهاب الإسلاموي يشكل تهديدا عالميا".

ودعا شتيفن زايبرت إلى الاهتمام بالضحايا أكثر من الجناة بعد مثل هذه الأعمال الدموية، لأنهم "يستحقون أكثر من ذلك بكثير".

وأطلق أحد أنصار تنظيم "داعش" النار على 4 أشخاص في فيينا مساء الاثنين، ما أسفر عن مقتلهم، قبل أن يلقى حتفه برصاص الشرطة.

المصدر: د ب أ