مسؤول أوروبي يحذر من "خلافات كبيرة" حول اتفاق ما بعد بريكست

حذر كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه من "خلافات كبيرة لا تزال قائمة" بين لندن والاتحاد الأوروبي حول مفاوضات ما بعد بريكست التي دخلت مرحلتها الأخيرة.

وأوضح بارنييه في تغريدة عبر موقع "تويتر" أن الخلافات لا تزال كما في بداية المفاوضات متمحورة حول "شروط المنافسة العادلة، إدارة المقبل والصيد".

وقال إن "الاتحاد الأوروبي مستعد لكل السيناريوهات"، في وقت جرى تحديد منتصف نوفمبر مهلة قصوى للتوصل إلى اتفاق.

وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانيال فيري، أعلن يوم أمس أن بريطانيا أخفقت في الالتزام بمهلة نهائية حددها الاتحاد الأوروبي للرد على شكوى رسمية بشأن خطتها لخرق اتفاق بريكست من خلال قانون أقرته.

المصدر: أ ف ب