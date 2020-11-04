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لودريان يدعو للتصدي "بحزم" للتأثير التركي داخل فرنسا

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لودريان يدعو للتصدي
Reuters CHM/BSP
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
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دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحكومة إلى اتخاذ إجراءات "للتصدي بحزم لتأثير النظام التركي على الأراضي الوطنية".

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وقال خلال جلسة للإجابة عن أسئلة الحكومة اليوم الخميس: "لدينا قائمة طويلة من الخلافات الجادة مع أنقرة، لكن في الأسابيع الأخيرة تجاوزنا مستوى غير مقبول بين دولتين حليفتين"، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت "إهانات وافتراءات ورغبة في التحريض على حملة كراهية ضد فرنسا وأوروبا".

وأضاف أن فرنسا "تنتظر من الرئيس التركي أن يضع حدا فوريا لهذا السلوك. لن نتسامح مع تصدير هذه الكراهية وهذا العنف إلى الأراضي الفرنسية من خلال نقلها عبر مجموعات صغيرة".

وأكد لودريان أن الخلاف بين فرنسا وتركيا يتجاوز حدود البلدين، إذ يعتبر "هجوما على أوروبا وقيمها".

وجاءت تصريحات لودريان تزامنا مع إعلان الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، رسميا إدراج تنظيم "الذئاب الرمادية" اليميني المتطرف التركي، على قائمة الجماعات المحظورة في أراضيها.

المصدر: RT

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