سكرتيرة ميشيغان: نتوقع أن يكون لدينا حصيلة غير رسمية بحلول نهاية اليوم

أكدت سكرتيرة ولاية ميشيغان الأمريكية جوسلين بنسون استمرار "إحصاء عشرات الآلاف من بطاقات الاقتراع"، مرجحة أن تكون هناك حصيلة غير رسمية بحلول نهاية يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وتعتبر ولاية ميشيغان رئيسية في ساحة المعركة الانتخابية للفوز بالبيت الأبيض.

وجرت الثلاثاء عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.

ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب من حيث مستوى الشعبية.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أي نتائج رسمية للسباق الانتخابي بين الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، لكن كل من الطرفين اعتبر في تصريحات علنية أنه على وشك الانتصار، وذلك تزامنا مع استمرار عملية فرز الأصوات بسبب أعداد غير مسبوقة للمشاركين في التصويت عن بعد.