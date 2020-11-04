 
مباشر

هاريس: السباق الرئاسي مستمر حتى فرز آخر ورقة اقتراع

أخبار العالم

هاريس: السباق الرئاسي مستمر حتى فرز آخر ورقة اقتراع
Reuters
المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، كمالا هاريس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p312

ردت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كمالا هاريس على إعلان حملة دونالد ترامب بأنه سيفوز في ولاية أريزونا بفارق 30 ألف صوت، مؤكدة أن "السباق مستمر حتى فرز آخر صوت".

وكتبت هاريس في حسابها عبر "تويتر": "هذا السباق لم ينته حتى يتم احتساب كل بطاقة اقتراع".

وقد اعتبر مدير حملة دونالد ترامب الانتخابية بيل ستيبين، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن أي تقارير إعلامية حسمت النتيجة لصالح بايدن في أريزونا "هي تقارير مخطئة تماما"، مضيفا أن ترامب سيتفوق فيها بـ30 ألف صوت.

وتابع: "إذا احتسبنا جميع الأصوات المدلى بها قانونيا، فإننا نعتقد أن الرئيس سيفوز".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا