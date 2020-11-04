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نتائج مرحلية: بايدن يعزز تقدمه على ترامب من حيث أصوات مندوبي المجمع الانتخابي

نائبة ديمقراطية تصف ترامب بالـ"استبدادي" بعد إعلانه الفوز بالانتخابات

أخبار العالم

نائبة ديمقراطية تصف ترامب بالـ
AFP
النائبة الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز
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نددت النائبة الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فوزه في الانتخابات قبل الانتهاء من فرز بطاقات الاقتراع، واصفة إعلانه بأنه "استبدادي".

وكتبت النائبة عن ولاية نيويورك، في حسابها على "تويتر": "ادعاءات دونالد ترامب السابقة لأوانها بالنصر غير شرعية وخطيرة واستبدادية"، مضيفة: "قوموا بفرز الأصوات واحترموا النتائج".

وكان الرئيس الأمريكي أعرب، في مؤتمر صحافي من البيت الأبيض، عن قناعته التامة بتحقيقه فوزا على حساب منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في انتخابات الرئاسة الأمريكية الحالية، مشيرا الى أنه حقق فوزا حتى في بعض الولايات التي لم يتوقع إحراز تقدم فيها.

المصدر: "The Hill"

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