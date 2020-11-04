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سلطات بنسلفانيا تؤكد فرز نحو 50 بالمئة من بطاقات الاقتراع البريدية

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سلطات بنسلفانيا تؤكد فرز نحو 50 بالمئة من بطاقات الاقتراع البريدية
Reuters RAF
بطاقات الاقتراع البريدية
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قالت كاثي بوكفار، مسؤولة الانتخابات في بنسلفانيا الأمريكية، إن الولاية تقترب من فرز نحو 50% من بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد، مؤكدة أن جميع الأصوات ستحتسب قبل إعلان النتائج.

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وأوضحت في حديثها مع الصحفيين أن "ملايين الأصوات لم يتم احتسابها بعد"، مضيفة أن بطاقات الاقتراع البريدية تفوق نظيرتها في 2016 بعشرة أمثال.

وجرت أمس الثلاثاء عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

المصدر: وكالات

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