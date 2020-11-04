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على الرغم من تقدم بايدن.. حملة ترامب: سنفوز في أريزونا بفارق 30 ألف صوت

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على الرغم من تقدم بايدن.. حملة ترامب: سنفوز في أريزونا بفارق 30 ألف صوت
Reuters ANF
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال مدير حملة دونالد ترامب الانتخابية بيل ستيبين إن الرئيس الأمريكي سيفوز في ولاية أريزونا بفارق 30 ألف صوت، على الرغم من التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تفوق منافسه جو بايدن.

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وأوضح ستيبين في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن أي تقارير إعلامية حسمت النتيجة لصالح بايدن في أريزونا "هي تقارير مخطئة تماما"، مضيفا أن ترامب سيتفوق فيها بـ30 ألف صوت.

وتابع: "إذا احتسبنا جميع الأصوات المدلى بها قانونيا، فإننا نعتقد أن الرئيس سيفوز".

في المقابل، أعلنت حملة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن أنه سيستطيع حتى نهاية اليوم الخميس "دحر" منافسه دونالد ترامب بحصد أغلبية أصوات أعضاء المجمع الانتخابي.

المصدر: وكالات

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