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رئيس البرازيل يتمنى فوز ترامب ويمتنع عن التكهن بالفائز

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رئيس البرازيل يتمنى فوز ترامب ويمتنع عن التكهن بالفائز
Reuters AM/FW1F/Aurora Ellis/FW1/Sherry
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
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امتنع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اليوم الأربعاء عن التعليق على من سيكون الفائز المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لكنه أكد مجددا دعمه لدونالد ترامب.

وأشار بولسونارو إلى أن جو بايدن، في حاله فوزه، سيتدخل في قضايا مثل حماية غابات الأمازون المطيرة.

وقال لمؤيديه في برازيليا: "تعرفون موقفي. إنه موقف واضح... السياسة بيني وبين ترامب جيدة، ويحدوني الأمل في إعادة انتخابه".

وأضاف: "تحدث المرشح الديمقراطي في مناسبتين عن الأمازون. هل هذا ما تريدونه للبرازيل؟ هل تريدون التدخل الخارجي؟".

وجرت أمس الثلاثاء عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

المصدر: وكالات

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