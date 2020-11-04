سويسرا.. اعتقال صديقين لمسلح فيينا في زوريخ

أكدت السلطات السويسرية يوم الأربعاء، اعتقال رجلين قرب زوريخ وهما "صديقان بشكل واضح" للمسلح الذي قتل 4 أشخاص في إطلاق نار في العاصمة النمساوية فيينا.

وقالت السلطات السويسرية إن الشرطة تجري تحقيقاتها لمعرفة عمق العلاقة بينهما والمسلح.

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واعتقلت الشرطة السويسرية الرجلين وهما سويسريان عمر أحدهما 18 عاما والآخر 24 عاما في مدينة فينترتور التي تحولت إلى بؤرة قلق من التطرف في السنوات الأخيرة.

وقالت وزيرة العدل السويسرية كارين كيلر شوتر، في حلقة نقاشية نشرت على موقع صحيفة "سانت غالر تاغبلات"، إن الرجلين المعتقلين "من الواضح أنهما صديقان" للمسلح، وأضافت أنهم التقوا "شخصيا" لكنها لم توضح متى كان اللقاء.

وقال متحدث باسم وزارة العدل السويسرية لرويترز، في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الأربعاء، "كان المشتبه به في فيينا والرجلان المعتقلان في فينترتور يعرفون بعضهم البعض.. تجري السلطات تحقيقات بدرجة عالية من التنسيق لمعرفة طبيعة العلاقة بينهم".

وقال المدعي العام السويسري إن الرجلين، اللذين لم يتم الكشف عن اسميهما، تدور حولهما بالفعل تحقيقات بدأها في 2018 و2019 مكتب المدعي العام السويسري في قضيتين جنائيتين، والرجل الأكبر سنا مشتبه به في إحدى القضيتين.

المصدر: رويترز