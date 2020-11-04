علييف يعلن سيطرة القوات الأذربيجانية على 7 قرى جديدة في قره باغ

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الأربعاء، أن جيش بلاده تمكن من بسط سيطرته على 7 قرى جديدة في منطقة النزاع بإقليم ناغورني قره باغ جراء المعارك مع القوات الأرمنية.

وقال علييف عبر "تويتر": "الجيش الأذربيجاني المنتصر حرر من الاحتلال قرى ميريك وكافدار في منطقة جبرائيل، ومشهدي إسماعيلي وشافيبيلي في منطقة زانغيلان، وباشارات وقراكيشيلار وقراجالي في منطقة غوبادلي. المجد للجيش الأذربيجاني! إن قره لأذربيجان!".

Victorious Armed Forces of Azerbaijan have liberated Mirek and Kavdar villages of Jabrayil, Meshediismayilli and Shefibeyli villages of Zengilan, Basharat, Garakishiler and Garajalli villages of Gubadli. Long live Azerbaijan’s Armed Forces! Karabakh is Azerbaijan! — Ilham Aliyev (@presidentaz) November 4, 2020

وفي وقت سابق من اليوم أفاد مراسلنا في المنطقة باحتدام الوضع الميداني حيث تمكن الجانب الأذربيجاني من بسط سيطرته على جزء من الطريق الواصل بين قره باغ وأرمينا بعد مواجهات عنيفة استمرت طيلة ليلة أمس، بينما تحدث الطرف الأرمني عن تعرض مدينة شوشا الاستراتيجية والتي يسيطر عليه لقصف عنيف.

واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.

وعلى خلفية هذه التطورات أطلقت الحكومة الأذربيجانية هجوما واسعا على القوات الأرمنية في قره باغ، فيما أكد علييف أن الحل الوحيد للقضية يتمثل في تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة والتي تنص على عودة "الأراضي المحتلة إلى أذربيجان".

من جانبها أعلنت أرمينيا التعبئة العامة في البلاد خلال بدء التصعيد، وأكدت أن ناغورني قره باغ، التي أقيمت في أراضيها على يد السكان الأرمن عام 1991 جمهورية غير معترف بها دوليا، أرض أرمنية، مشيرة إلى أن يريفان تدرس مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ المعلنة من طرف واحد.

ومنذ بدء هذا التصعيد تم التوصل إلى 3 اتفاقات حول إعلان وقف الأعمال القتالية لكنها فشلت جميعها وسط اتهامات متبادلة من الجانبين بالمسؤولية عن انهيار الهدنة.

المصدر: RT