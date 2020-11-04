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ولاية أوريغون تصوت لإلغاء تجريم "الهيروين" و"الميثامفيتامين"

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ولاية أوريغون تصوت لإلغاء تجريم
Reuters
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وافق الناخبون في ولاية أوريغون على إجراء، من شأنه أن يلغي تجريم حيازة كميات صغيرة من المخدرات على سبيل المثال لا الحصر "الهيروين" و"الميثامفيتامين" و"الكوكايين".

مع أكثر من 70 في المائة من الأصوات المتوقعة التي تم الإبلاغ عنها على موقع ولاية أوريغون على الإنترنت، حصل "الإجراء 110" على حوالي 60 في المائة من الأصوات الداعمة.

وهذا يعني أن القانون سيعاقب على حيازة كمية "غير تجارية" من المخدرات، والتي تختلف في الكمية حسب النوع، بغرامة لا تزيد عن 100 دولار ولكن يمكن للمخالفين أيضا اختيار إكمال التقييم الصحي لإدمان المخدرات بدلا من دفع غرامة.

ويأتي فوز المدافعين عن "الإجراء 110" وسط سلسلة من الانتصارات لمناصري سياسة المخدرات في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء. وفي نيوجيرسي وأريزونا، تحرك الناخبون لإضفاء الشرعية على الاستخدام الترفيهي للماريجوانا.

المصدر: "The Hill"

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