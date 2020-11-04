 
مباشر
عاجل
"فوكس نيوز": بايدن يتقدم على ترامب في ميشيغان بفارق هش بعد فرز 94% من أصوات الناخبين

بانتظار المجمع الانتخابي.. سي إن إن: الفرز الجزئي للتصويت الشعبي يظهر حتى الآن تقدم بايدن 50.2%

أخبار العالم

بانتظار المجمع الانتخابي.. سي إن إن: الفرز الجزئي للتصويت الشعبي يظهر حتى الآن تقدم بايدن 50.2%
Reuters Brian Snyder
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p2zs

أظهرت نتائج الفرز الجزئي للتصويت الشعبي في الولايات المتحدة الأمريكية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بنسبة 50.2% مقابل 48.3% للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب شبكة سي إن إن.

يذكر أن الرئيس الأمريكي ينتخب من قبل هيئات المجمع الانتخابي في الولايات وليس بالطريقة النسبية.

كذلك أظهرت نتائج فرز الأصوات، التي لا تزال متواصلة، أن بايدن قلص الفارق في عدد الأصوات مع ترامب في ولاية  جورجيا، وتشير النتائج الأولية إلى تعزيز حظوظه في ولاية ويسكونسن.

وحصل بايدن بعد فرز 92% من الأصوات في جوريجا على 48.3% من الأصوات، وحصل ترامب على 50.5% من الأصوات، في حين كان نصيب ترامب في وقت سابق 56% هناك.

وفي ولاية كارولينا الشمالية بعد فرز 95% من الأصوات احتفظ ترامب بنسبة 50.1%، وبايدن بنسبة 48.6%.

المصدر: سي إن إن + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا