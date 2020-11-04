واشنطن..اعتقال محتجين في مظاهرة بعنوان "حياة السود مهمة"

أكدت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت ثمانية أشخاص في مدينة سياتل بالعاصمة واشنطن، بعد مظاهرات ومسيرات خرجت في المدينة، في وقت متأخر من مساء أمس، يوم الانتخابات.

إقرأ المزيد

وأشارت قناة "كيو 13 فوكس سياتل"، إلى أنه "لم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات أو عن وجود صلة بين الاحتجاجات والانتخابات الأمريكية، ولكن بعض المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها "بلاك لايفز ماتر"، ما يعني "حياة السود مهمة".

ولفتت شرطة سياتل إلى أن من بين المعتقلين، شخصا قام بوضع مسامير على الطريق، وآخر اخترق حاجزا بسيارته .

وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن إجراءات أمنية استثنائية مع بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء.

كما أكدت عمدة واشنطن، موريال باوزر، استعداد الشرطة لكل المفاجآت، قائلة إنها ترحب باحتجاجات سلمية، لكنها حذرت من تحولها إلى أعمال عنف.

المصدر: "وكالات"