 
مباشر

واشنطن..اعتقال محتجين في مظاهرة بعنوان "حياة السود مهمة"

أخبار العالم

واشنطن..اعتقال محتجين في مظاهرة بعنوان
Reuters LINDSEY WASSON
عناصر من قوات الأمن الأمريكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p2yp

أكدت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت ثمانية أشخاص في مدينة سياتل بالعاصمة واشنطن، بعد مظاهرات ومسيرات خرجت في المدينة، في وقت متأخر من مساء أمس، يوم الانتخابات.

إقرأ المزيد
مستجدات الانتخابات الأمريكية في يومها الحاسم لحظة بلحظة.. تحديث مستمر
مستجدات الانتخابات الأمريكية في يومها الحاسم لحظة بلحظة.. تحديث مستمر

وأشارت قناة "كيو 13 فوكس سياتل"، إلى أنه "لم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات أو عن وجود صلة بين الاحتجاجات والانتخابات الأمريكية، ولكن بعض المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها "بلاك لايفز ماتر"، ما يعني "حياة السود مهمة".

ولفتت شرطة سياتل إلى أن من بين المعتقلين، شخصا قام بوضع مسامير على الطريق، وآخر اخترق حاجزا بسيارته .

وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن إجراءات أمنية استثنائية مع بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء.

كما أكدت عمدة واشنطن، موريال باوزر، استعداد الشرطة لكل المفاجآت، قائلة إنها ترحب باحتجاجات سلمية، لكنها حذرت من تحولها إلى أعمال عنف.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا