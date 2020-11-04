حملة بايدن تؤكد أن فرقها القانونية جاهزة لمواجهة ترامب في المحكمة

أعلنت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن فرقها القانونية ستكون جاهزة إذا نفذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تهديده بالذهاب إلى المحكمة.

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وأكدت مديرة حملة بايدن الانتخابية، جين أومالي ديلون، في بيان، أنه "إذا نفذ الرئيس (ترامب) تهديده بالذهاب إلى المحكمة لمحاولة منع الفرز السليم للأصوات، فلدينا فرق قانونية جاهزة للتصدي لهذا المسعى".

واتهم الرئيس الجمهوري سابقا منافسه الديمقراطي بـ"عملية احتيال كبرى"، قائلا إن بايدن وأنصاره الديمقراطيين علقوا بشكل مصطنع عملية فرز الأصوات، فيما كان أنصار ترامب يستعدون لـ"الاحتفال بالنتيجة الرائعة على نطاق واسع".

ورجح ترامب أن فريق بايدن، بعد أن أدرك أنه عاجز عن الفوز، قرر الذهاب إلى المحكمة لتحديد نتائج الانتخابات.

كما قال ترامب: "هذه هي عملية احتيال كبرى ونريد استخدام القانون على نحو مناسب، ولذلك نعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا. نطالب بانتهاء التصويت، ولا نريد أن يعثر الديمقراطيون على بطاقات اقتراع جديدة في الساعة الـ4 من فجر يوم غد".

المصدر: RT+ وكالات