الجيش الإسرائيلي يعلن عن تحييد فلسطيني حاول إطلاق النار

تمكن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من تحييد (قتل) فلسطيني حاول إطلاق النار في ساحة "لواء السامرة" الإقليمي، عند حاجز حواره، في جنوب نابلس، حسب ما اعلنه الجانب الإسرائيلي.

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وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، أن "جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أحبطوا محاولة تنفيذ عملية تخريبية قرب نابلس"، مشيرا إلى أنه "تم تحييد المخرب، دون وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية".

تقارير أولية: أحبط جنود جيش الدفاع قبل قليل محاولة تنفيذ عملية تخريبية قرب نابلس حيث تم تحييد المخرب دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا. التفاصيل قيد الفحص — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 4, 2020

المصدر: RT