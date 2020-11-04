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الجيش الإسرائيلي يعلن عن تحييد فلسطيني حاول إطلاق النار

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الجيش الإسرائيلي يعلن عن تحييد فلسطيني حاول إطلاق النار
Reuters RANEEN SAWAFTA
عناصر من الجيش الإسرائيلي
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تمكن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من تحييد (قتل) فلسطيني حاول إطلاق النار في ساحة "لواء السامرة" الإقليمي، عند حاجز حواره، في جنوب نابلس، حسب ما اعلنه الجانب الإسرائيلي.

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وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، أن "جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أحبطوا محاولة تنفيذ عملية تخريبية قرب نابلس"، مشيرا إلى أنه "تم تحييد المخرب، دون وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية".

المصدر: RT

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