كاني ويست ينسحب من انتخابات الرئاسة الأمريكية

صوت مغني الراب، كاني ويست، لنفسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد حملة اتسمت بتكهنات بأنه قد يسحب أصوات بعض الناخبين من ذوي البشرة السوداء من المرشح الديمقراطي جو بايدن.

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وفي وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بدا أن المغني ومصمم الأزياء بصدد الإقرار بأن مسعاه في سباق 2020 انتهى. لكنه أشار إلى أن الأمر لم ينته بعد، إذ نشر صورة لنفسه أمام خريطة انتخابية قائلا: "ويلب كاني 2024".

وفي وقت سابق كتب ويست على "تويتر": "أصوت لأول مرة في حياتي لرئيس للولايات المتحدة، لشخص أثق به فعلا..أنا".

وزار ويست (43 عاما) مراكز تصويت في بضع ولايات، لكنه لم يزر أيا من الولايات الحاسمة مثل فلوريدا وبنسلفانيا وميشيغان. وقضى الأسابيع الماضية في توجيه أنصاره لكيفية التصويت له كمرشح اسمه غير مدون في البطاقات الانتخابية.

وعلى ما يبدو لم تدعم كيم كارداشيان، زوجة كاني ويست، حملته الانتخابية، كما لم تبد أي دعم علني له، وأعادت أمس الثلاثاء نشر تغريدة تحمل رسالة بالخطوط الساخنة الخاصة بالناخبين من المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس.

المصدر: رويترز