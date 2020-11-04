"الدفاع الألمانية" تعرب عن قلقها من "ما بعد الانتخابات الأمريكية"

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارينباور، اليوم الأربعاء، أن الوضع في الولايات المتحدة بعد الانتخابات قابل للاشتعال، معربة عن قلقها من أن يفضي ذلك إلى أزمة دستورية.

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وقالت كارينباور لقناة "زد دي إف" التلفزيونية الألمانية: "هذا وضع قابل للاشتعال بشدة، وإنه وضع يمكن أن يؤدي إلى أزمة دستورية في الولايات المتحدة، مثلما يقول الخبراء، وهذا أمر يثير قلقنا البالغ بالطبع".

وجرت، يوم أمس الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، وتقوم اليوم اللجان المختصة بإكمال عملية فرز الأصوات.

المصدر: "رويترز"