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حاكم ولاية بنسلفانيا يرد على ادعاءات ترامب

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حاكم ولاية بنسلفانيا يرد على ادعاءات ترامب
Reuters NATHAN LAYNE
مناصرون لترامب في الانتخابات الأمريكية بولاية بنسلفانيا
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رد حاكم ولاية بنسلفانيا، الديمقراطي، توم وولف، اليوم الأربعاء، على ادعاءات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، واصفا هجومه بـ"الهجوم الحزبي".

  

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وأكد وولف أن ولايته تعمل جاهدة لفرز أكثر من مليون بطاقة اقتراع عبرالبريد.

وقال وولف، عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "لنكن واضحين، هذا هجوم بدوافع حزبية على انتخابات ولاية بنسلفانيا، وعلى أصواتنا والديمقراطية، وتعمل مقاطعاتنا دون كلل لفرز الأصوات بأسرع ما يمكن، وبأكبر قدر من الدقة، انتخابات بنسلفانيا نزيهة، وسنقوم بفرز كل الأصوات".

المصدر: "رويترز"

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