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الخارجية الإسبانية تؤكد أنه من المبكر إعلان الفائز بالانتخابات الأمريكية

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الخارجية الإسبانية تؤكد أنه من المبكر إعلان الفائز بالانتخابات الأمريكية
Reuters REUTERS PHOTOGRAPHER
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي للانخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن
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أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، اليوم الأربعاء، أنه " لا يزال من المبكر تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

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وقالت لايا لراديو كادينا سير، إنه "يجب التحلي بالصبر، وعد الأصوات واحدا تلو الآخر، مثلما يحصل في كل الأنظمة الديمقراطية".

وأعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، عن قناعته التامة بتحقيقه فوزا على حساب منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وفي الجهة المقابلة، قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن "الانتخابات لن تنتهي حتى فرز آخر صوت"، مؤكدا: "قد لا نعرف نتائج الانتخابات حتى صباح الأربعاء أو بعد ذلك".

المصدر: "رويترز"

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