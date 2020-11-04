 
مباشر
عاجل
ترامب يتقدم في ولاية فلوريدا المهمة بـ51.2% مقابل 47.9% لبايدن بعد فرز 90% من الأصوات

وسائل إعلام: مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية

أخبار العالم

وسائل إعلام: مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية
AFP Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p2ww

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية.

ووقع الحادث في مدينة هيندرسون القريبة من لاس فيغاس عند الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث تلقت الشرطة بلاغا على رقم الطوارئ 911، بإطلاق نار.

وعثرت الشرطة في مكان الحادث على مصابين بطلقات نارية ورجل مسلح يشتبه بإطلاقه النار عليهما.

وحاولت الشرطة التواصل مع المسلح، لكنها لم تتمكن من إقناعه بإلقاء السلاح ووقع هناك تبادل لإطلاق النار.

وأكد قائد الشرطة المحلية بعد انتهاء الحادث أنه أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، الذي قتل بنيران الشرطة، وإصابة شخص خامس بجروح، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأضاف المسؤول أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا