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بايدن يتقدم على ترامب في ولاية أوهايو التي تعطي 18 صوتا في المجمع الانتخابي

استطلاعات تكشف عما يهم الأمريكيين أكثر في فترة الانتخابات

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استطلاعات تكشف عما يهم الأمريكيين أكثر في فترة الانتخابات
AFP MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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أظهرت استطلاعات لرأي الأمريكيين، أجرتها شبكة "سي إن إن" الإعلامية الأمريكية، أن الاقتصاد والعنصرية ووباء فيروس كورونا هي القضايا التي تهم الأمريكيين أكثر أثناء الانتخابات.

وحلت قضايا الاقتصاد في المركز الأول في الاستطلاع، إذ أنها تهم 34% من الأمريكيين. وتليها مسألة عدم المساواة بين الأعراق (21%)، وفي المركز الثالث وباء فيروس كورونا (18%).

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ومن بين القضايا الخمس التي تهم الأمريكيين أكثر، كان أيضا مستوى الجريمة والرعاية الصحية (11% لكل من القضيتين).

ويأتي ذلك في يوم الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حيث يختار الناخبون الأمريكيون بين الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.

المصدر: نوفوستي

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