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الاستخبارات السويسرية: خطر الإرهاب في البلاد لا يزال مرتفعا

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الاستخبارات السويسرية: خطر الإرهاب في البلاد لا يزال مرتفعا
AFP STEFAN WERMUTH
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حذرت الاستخبارات السويسرية من أن خطر الإرهاب في البلاد لا يزال مرتفعا على الرغم من عدم وجود معلومات عن أي هجمات محتملة وشيكة.

وقالت المتحدثة باسم هيئة الاستخبارات الفدرالية السويسرية، إيزابيل غرابر في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن "الهجمات في فيينا ونيس تؤكد توقعات الاستخبارات الفدرالية، والخطر الإرهابي في سويسرا لا يزال مرتفعا".

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وأضافت أن "الاستخبارات لا تمتلك في الوقت الحالي أي معلومات محددة حول هجمات محتملة في سويسرا"، مشيرة مع ذلك إلى أن الاستخبارات تعتقد بأنه قد تكون هناك أعمال عنف منفردة من قبل متطرفين أو أشخاص مضطربين نفسيا.

ولم تستبعد الاستخبارات هجمات لليمينيين المتطرفين ضد المسلمين.

وأشارت إلى أن مستوى الخطر الإرهابي في سويسرا هو الأعلى حاليا منذ عام 2015.

المصدر: نوفوستي

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