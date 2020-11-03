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الولايات المتحدة.. رسومات غرافيتي على جدار متحف تدعو لعدم التصويت

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الولايات المتحدة.. رسومات غرافيتي على جدار متحف تدعو لعدم التصويت
AFP Kyle Rivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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ترك مجهولون رسومات غرافيتي على جدار متحف الحرب العالمية الأولى في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري الأمريكية، تدعو لعدم التصويت في انتخابات الرئاسة.

ودانت إدارة المتحف هذا العمل، معتبرة اياه "محاولة لترهيب الناخبين".

وقالت في تغريدة على "تويتر": "نأمل بأنكم ستدلون بأصواتكم اليوم وستجعلون أصواتكم مسموعة".

وأرفقت إدارة المتحف التغريدة بصورة الرسومات على جدار المبنى، حيث كتب باللون الأحمر "لا تصوتوا!" و"قاتلوا في سبيل الثورة".

المصدر: RT

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