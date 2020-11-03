الولايات المتحدة.. رسومات غرافيتي على جدار متحف تدعو لعدم التصويت

ترك مجهولون رسومات غرافيتي على جدار متحف الحرب العالمية الأولى في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري الأمريكية، تدعو لعدم التصويت في انتخابات الرئاسة.

ودانت إدارة المتحف هذا العمل، معتبرة اياه "محاولة لترهيب الناخبين".

This morning our stonework was defaced. We are proud to be a polling location & condemn this attempt at voter intimidation. Our democracy is something that generations of veterans, including those in WWI, have fought to defend. We hope you’ll vote today & make your voice heard. pic.twitter.com/yP03KKfTbX — National WWI Museum (@TheWWImuseum) November 3, 2020

وقالت في تغريدة على "تويتر": "نأمل بأنكم ستدلون بأصواتكم اليوم وستجعلون أصواتكم مسموعة".

وأرفقت إدارة المتحف التغريدة بصورة الرسومات على جدار المبنى، حيث كتب باللون الأحمر "لا تصوتوا!" و"قاتلوا في سبيل الثورة".

المصدر: RT