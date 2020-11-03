بايدن يدعو أنصاره إلى "اختيار الأمل بدلا من الخوف"

دعا المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، أنصاره إلى "اختيار الأمل بدلا من الخوف"، خلال جولة انتخابية أخيرة في ولاية بنسلفانيا.

وتعد بنسلفانيا من الولايات المتأرجحة الرئيسية في السباق الانتخابي.

وقال بايدن: "نحن نختار الأمل بدلا من الخوف.. نختار الحقيقة بدلا من الأكاذيب.. نختار العلم بدلا من الخيال".

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وتعهد بايدن في كلمته أمام حشد محدود في مدينة فيلادلفيا باستخدام مكبر صوت، بالسيطرة بشكل أفضل على جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 232 ألف شخص في الولايات المتحدة.

من جهته أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله خلال حديثه بأحد مراكز حملة الحزب الجمهوري في ضاحية واشنطن، بانتظار نتائج التصويت في الانتخابات.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تنتظرها "ليلة عظيمة"، وذلك خلال زيارته لمقر حملته الانتخابية في مقاطعة أرلنغتون بولاية فيرجينيا.

وقال ترامب: "لقد شهدنا تجمعات شعبية تاريخية مساندة لنا، ربما لم يشهدها العالم أجمع، أما خصمنا (بايدن) فكان جمهوره قليل ويجلسون في حلقات صغيرة.. هذا شيء طبيعي".

وتابع: "نتائجنا جيدة جدا في فلوريدا وأريزونا، وبشكل مذهل في تكساس، ستكون ليلة رائعة، والأهم أنه سيكون لنا 4 أعوام قادمة رائعة".

وخلال حديثه، أكد ترامب أنه سيكون هناك علاجات لفيروس كورونا المستجد، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تصدر أجهزة الإنعاش لمساعدة دول أخرى على تخطي أزمة فيروس كورونا.

وشدد ترامب على أنه "لا يمكن أن يتم تأجيل النتائج لأيام وأسابيع العالم بأسره ينتظر وكذلك الأمريكيون.. أعتقد أنه سيكون هناك فائز الليلة".

واعتبر دونالد ترامب أنه من حق الأمريكيين أن يعرفوا اسم الفائز يوم الانتخابات.

المصدر: وكالات