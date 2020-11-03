كانييه ويست يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن مغني الراب الأمريكي المشهور، كانييه ويست، أنه أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث دعم ترشيح نفسه.

وقال ويست، في تغريدة نشرها الثلاثاء عبر "تويتر: "يا إلهي اليوم جيد جدا. أصوت اليوم لأول مرة في حياتي لانتخاب رئيس الولايات المتحدة، ولصالح شخص أثق به حقا... لنفسي".

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me. 🇺🇸 🕊 — ye (@kanyewest) November 3, 2020

KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ pic.twitter.com/OgFDGOCAOp — ye (@kanyewest) November 3, 2020

وأعلن ويست سابقا ترشيح نفسه، في سبتمبر الماضي، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كشخصية مستقلة لأن الحزب الجمهوري قدم مرشحا عنه باختيار الرئيس الحالي، دونالد ترامب.

وكان ويست من أبرز المؤيدين لترامب خلال الحملة الانتخابية في العام 2016، كما زار الرئيس في البيت الأبيض في أكتوبر 2018.

ويشترك في الانتخابات الأمريكية هذا العام 11 مرشحا لكن المنافسة تجري بين اثنين منهم فط وهما الجمهوري ترامب والديمقراطي، نائب الرئيس السابق، جو بايدن.

ويسمح النظام الانتخابي الأمريكي شكليا للمرشحين خارج الحزبين الجمهوري الديمقراطي، اللذين يهيمنان الساحة السياسية في الولايات المتحدة، بالمشاركة في الانتخابات، إلا أن حظوظهم تعتبر غير واقعية عمليا نظرا لخصوصية عملية اختيار الرئيس، التي تجري عبر المجمع الانتخابي المكون من 538 مندوبا يمثلون ولايات البلاد.

المصدر: RT