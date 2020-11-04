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مكتب رئيس الوزراء الفرنسي: قرار فرض حظر التجول في باريس لم يتخذ بعد

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مكتب رئيس الوزراء الفرنسي: قرار فرض حظر التجول في باريس لم يتخذ بعد
Reuters
الشرطة الفرنسية تنفذ إجراءات حظر التجول
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس يوم الثلاثاء أن القرار النهائي المتعلق بفرض حظر التجول في باريس ومنطقة إيل دو فرانس لم يتخذ بعد.

وأكد مصدر حكومي فرنسي لوكالة "رويترز" أنه "سيتم بحث الأمر في اجتماع بين الرئيس إيمانويل ماكرون ووزراء بالحكومة غدا الأربعاء".

 وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال تحدث لتلفزيون "بي.إف.إم" أنه "من غير المحتمل أن يرى من يحترمون القواعد غيرهم من أفراد الشعب لا يعيرونها اهتماما، هناك سلوك مفاده أن ما قُدّر يكون"، لافتاً الى أنه "يتعين علينا اتخاذ كل الخطوات المطلوبة للحد من انتشار الجائحة".

ومن جهته، أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في تصريح لإذاعة "آر.تي.ال" أن "كوفيد-19 يصيب واحدا من بين سكان باريس كل 30 ثانية، وتستقبل المستشفيات حالة إصابة بهذا المرض كل 15 دقيقة لأحد سكان العاصمة".

 وسجلت فرنسا رقما قياسيا للإصابات الجديدة بكوفيد-19 بلغ 52518 يوم الاثنين.

المصدر: رويترز

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