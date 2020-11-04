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المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: عدد وفيات كورونا يصل إلى 230893

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المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: عدد وفيات كورونا يصل إلى 230893
Reuters
علم الولايات المتحدة الأمريكية
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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا وصل إلى 9 ملايين و 268 ألفا و818 حالة، بزيادة 86190 عن الحصيلة السابقة.

وأشارت المراكز إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 230893 حالة بعد أن أودى المرض بحياة 510 آخرين.

 وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بـ"كوفيد-19"، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة من يوم الاثنين، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.

 ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

المصدر: رويترز

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