ترامب: من حق الأمريكيين أن يعرفوا في يوم الانتخابات اسم الفائز

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من حق الأمريكيين أن يعرفوا اسم الفائز يوم الانتخابات، وذلك خلال زيارة أحد مراكز حملة الحزب الجمهوري في ضاحية واشنطن.

وصرح ترامب في أرلينغتون بولاية فرجينيا: "من حقنا أن نعرف الفائز في الثالث من نوفمبر".

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جدير بالذكر أن لجوء مزيد من الأمريكيين إلى التصويت عبر البريد قد يؤخر فرز الأصوات وتاليا إعلان النتيجة.

وكان ترامب قد قلل من أهمية تصريح جين أومالي ديلون مديرة الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي جو بايدن، والذي أكدت فيه أنه "لن يتم إعلان فوز ترامب في ظل أي سيناريو ليلة الانتخابات".

وقال ترامب في مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز" أجريت صباح الثلاثاء: "كان هذا اقتباسا غريبا للغاية.. أنا لا أعرف ما الذي قصدته، إلا أنها ربما تتحدث عن القرار الغريب للغاية الذي اتخذته المحكمة العليا الأمريكية والذي يسمح بوقت إضافي لفرز الأصوات والكثير من الأشياء الأخرى".

وأشار إلى أن "هذا يسمح بالفوضى.. ولذا ربما تتحدث عن ذلك.. ربما يمكنك تفجير ولاية بنسلفانيا حتى لا تضطر إلى القيام بذلك"، وقال إن موقف حملة بايدن لم "يخيفه".

وعن القرارات الأخيرة الصادرة عن المحكمة العليا الأمريكية في بنسلفانيا ونورث كارولينا بتمديد المواعيد النهائية لمسؤولي الانتخابات لتلقي الاقتراع، صرح ترامب: "القرار بشأن ولاية بنسلفانيا كان قرارا مروعا.. ليس هناك سبب لتجاوز تاريخ الاقتراع.. يجب على الناس أن يدلوا بأصواتهم في وقت مبكر.. لا يتعين عليك الانتظار حتى النهاية.. لماذا ينتظرون حتى النهاية؟ هناك متسع من الوقت لفرز الأصوات وجدولتها".

المصدر: وكالات