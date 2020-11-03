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بريطانيا تسجل قفزة حادة للوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد

فرنسا.. 854 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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فرنسا.. 854 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
Reuters Stephane Mahe
نقل مصاب بمرض "كوفيد-19" في مطار مدينة فان الفرنسية
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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 854 حالة وفاة جيدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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ويدور الحديث عن أعلى حصيلة يومية للوفيات بين المصابين بمرض "كوفيد-19" (الناجم عن فيروس كورونا) في البلاد، منذ 15 أبريل. وبذلك بلغت الحصيلة العامة للوفيات بكورونا 38289 حالة منذ بداية الجائحة.

على صعيد آخر، شهد معدل الإصابات بـ "كوفيد-19" انخفاضا واضحا خلال الفترة الزمنية نفسها، مع تسجيل 36330 إصابة جديدة مقابل 52518 حالة مسجلة أمس الاثنين.

المصدر: رويترز

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