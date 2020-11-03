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بيل وهيلاري كلينتون يعلنان أنهما صوتا لبايدن وهاريس

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بيل وهيلاري كلينتون يعلنان أنهما صوتا لبايدن وهاريس
Reuters
بيل وهيلاري كلينتون
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أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون أنه وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون صوتا لصالح المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، ونائبته كمالا هاريس.

وكتب كلينتون، في حسابه عبر موقع "تويتر": "لقد أدليت أنا وهيلاري بفخر بأصواتنا لجو بايدن وكمالا هاريس. سيعملون بلا كلل لمعالجة انقساماتنا وبناء مستقبل أفضل لنا جميعا. إذا لم تكن قد قمت ذلك بالفعل، فقم بالتصويت اليوم".

وتجري الانتخابات الرئاسية هذه السنة في ظروف استثنائية، بسبب تفشي وباء كورونا، ما فرض كذلك إجراءات استثنائية وجعل التصويت يكون عن طريق البريد بدل التوجه إلى صناديق الاقتراع، وهو ما سيجعل عملية فرز الأصوات أكثر صعوبة، وإعلان النتائج قد يتطلب وقتا أكثر من العادة.

المصدر: RT + وكالات

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