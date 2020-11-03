لافروف: قلقون من محاولات لوضع "مؤشرات عامة" للنزاعات تبرر تدخلات في شؤون الدول

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن قلق روسيا من محاولات بعض الدول لبلورة "مؤشرات عالمية" للنزاعات تسمح لأطراف ثالثة بالتدخل في شؤون الدول.

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وقال لافروف في مداخلة له خلال مؤتمر عبر الفيديو عقده مجلس الأمن الدولي ونشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء: "مما يبعث على القلق محاولات متكررة لاختلاق مؤشرات عامة مزعومة للنزاعات، تفتح الباب أمام تجاوزات وتدخلات في شؤون داخلية بغية ممارسة الضغط على حكومات لا ترضي البعض".

وانتقد الوزير بهذا الصدد السعي لتصوير انتهاكات حقوق الإنسان على أنها من المقدمات الرئيسة للأزمات في العالم، مضيفا أن موسكو تنطلق "من أن الحل الناجح للنزاعات المسلحة والمصالحة بين الأطراف المتنازعة هما اللذان يضعان الأسس لتقويم الوضع في مجال حقوق الإنسان وكذلك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ومعالجة المشكلات البيئية وغيرها".

وتابع: "لا ننكر وجود ترابط بين هذه المسائل في سياق مهمة الحفاظ على السلام والأمن العالميين، لكننا ننطلق من أن المشكلات الاقتصادية مثلا لا ينجم عنها بالضرورة انعدام الأمن والعكس بالعكس".

كما ذكر الوزير أن موسكو تصر على ضرورة الحفاظ على "تقسيم العمل" بين الأجهزة الرئيسة لمنظومة الأمم المتحدة، على أن يعمل كل من هذه الأجهزة ضمن إطار صلاحياته دون أن يتجاوزها.

المصدر: تاس