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مقدونيا الشمالية: 3 من المتورطين في هجوم فيينا يحملون الجنسية المزدوجة

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مقدونيا الشمالية: 3 من المتورطين في هجوم فيينا يحملون الجنسية المزدوجة
Reuters LISI NIESNER
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أكدت وزارة الداخلية في مقدونيا الشمالية أن 3 من المتورطين في الهجوم الإرهابي بالعاصمة النمساوية فيينا يوم الاثنين، كانت لهم جنسية مزدوجة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الأشخاص الثلاثة حائزون على جنسيتي مقدونيا الشمالية والنمسا، وكلهم مولودون في النمسا.

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ولم تنشر الوزارة الأسماء الكاملة للمشتبه بهم، وذكرتهم بالأحرف الأولى من أسمائهم فقط.

وكانت النمسا قد طلبت من مقدونيا الشمالية تقديم تفاصيل حول المشتبه بهم في الهجوم بعد تلقيها معلومات حول الجنسية المزدوجة للمتورطين فيه.

يذكر أن عدة مسلحين نفذوا هجمات في مختلف الأماكن بوسط العاصمة النمساوية فيينا مساء أمس الاثنين. وأسفر الهجوم عن مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بجروح.

المصدر: رويترز

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