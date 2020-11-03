الشرطة الفرنسية تشتبك مع طلاب أغلقوا المدارس احتجاجا على تدابير كورونا

اشتبكت الشرطة الفرنسية مع طلاب أغلقوا مدارسهم في باريس احتجاجا على ما رأوا أنها تدابير غير كافية لمكافحة جائحة كورونا.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن عدة مدارس في باريس شهدت احتجاجات.

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية رذاذ الفلفل ضد طلاب أغلقوا مدرسة ليسيه كولبير وسط العاصمة الفرنسية صباح اليوم، بعدما أغلقوا المدرسة احتجاجا على التدابير الصحية غير الكافية لمواجهة كوفيد-19.

واستخدم الطلاب صناديق قمامة لمنع الدخول إلى المدرسة، كما علقوا لافتة كتب عليها "إضراب".

بينما ألقى بعض الطلاب مقذوفات سائلة وزجاجية حين تدخل أفراد مكافحة الشغب، مستخدمين رذاذ الفلفل والدروع لإجبارهم على التراجع.

ويطالب الطلاب بضرورة تقليص الأعداد في قاعات الدراسة إلى النصف.

يذكر أن الرئيس إيمانويل ماكرون أمر بعودة فرنسا إلى العزل العام يوم الجمعة الماضي، لكنه ترك المدارس مفتوحة، على عكس التدابير التي فرضت في الربيع الماضي.

وتتزايد حالات الإصابة في فرنسا التي سجلت يوم أمس أكثر من 52 ألف إصابة بفيروس كورونا.

المصدر: رويترز