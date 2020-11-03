اليونان تسجل ارتفاعا قياسيا في الإصابات بكورونا

أعلنت السلطات الصحية اليونانية، اليوم الثلاثاء، تسجيلها 2166 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت المنظمة الوطنية للصحة العامة بارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2166، مقابل 1151 الاثنين، بينهم 40 شخصا تم اكتشاف إصابتهم أثناء وصولهم إلى البلاد، ليبلغ إجمالي الحالات 44246 حالة.

ويمثل هذا العدد رقما قياسيا للإصابات بالفيروس على أساس يومي، وهذه هي المرة الثانية حينما تتجاوز فيها هذه الحصيلة مستوى 2000 حالة.

وأضافت المنظمة الوطنية للصحة العامة أنها رصدت 13 وفاة جديدة جراء المرض، مقارنة مع 7 في بيانات الاثنين، ليصل عدد ضحايا الجائحة في اليونان إلى 655 متوفيا.

فيما بلغت حصيلة المتعافين 33602 شخصين بعد تسجيل 300 حالة شفاء جديدة، فيما يرقد 169 مريضا في غرف العناية المركزة.

وسبق أن أعلنت السلطات اليونانية عن فرض إغلاق جزئي في أراضي البلاد على خلفية الارتفاعات غير المسبوقة للإصابات بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات