فرنسا.. استطلاع رأي يظهر زيادة شعبية ماكرون

أظهر استطلاع أجراه "المعهد الفرنسي للرأي العام" اكتساب الرئيس إيمانويل ماكرون شعبية أكبر في شهر نوفمبر تزامنا مع فرض إجراءات الغلق وهجوم مدينة نيس.

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وكشف الاستطلاع زيادة في شعبية الرئيس الفرنسي بين مواطنيه بنسبة 8 نقاط، فيما زادت شعبية رئيس حكومته جان كاستيكس بنقطة واحدة.

وفي ردهم على السؤال: "هل توافقون على القرارات والإجراءات العامة التي يتخذها الرئيس؟"، قال 46 بالمئة من المستجوبين إنهم يؤيدونها، ما يمثل زيادة بـ8 نقاط مقارنة مع شهر سبتمبر، غير أن الأغلبية تبقى معارضة لقرارات وإجراءات ماكرون وكاستيكس بنسبة 54 بالمئة.

وقال مدير المعهد فريديريك دابي إن "استثارة العواطف جراء الهجمات الأخيرة وإجراءات الغلق للحد من كورونا ساهمت في التفاف المواطنين حول الرئيس الممثل للدولة".

المصدر: "لوفيغارو"