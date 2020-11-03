إيطاليا تسجل أعلى حصيلة للوفيات بكورونا منذ 6 مايو

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 353 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع حاد لهذا المؤشر الذي بلغ مستوى قياسيا منذ 6 مايو.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 28244، مقارنة مع 22253 في بيانات أمس الاثنين، ليصل إلى مستوى 759829 حالة.

كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 353 وفاة جديدة جراء المرض، مقارنة مع 233 الاثنين، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 39412 حالة.

وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع حاد لمؤشر الوفيات في إيطاليا وتعتبر الأعلى في البلاد منذ يوم 6 مايو، حينما بلغ هذا العدد 369 حالة.

وتواجه إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات يعتبر حتى الآن بعيدا عن مستوياته في فترة الذروة حينما تجاوز هذا العدد مستوى 900 حالة.

وعلى خلفية هذه التطورات أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، فرض قيود جديد مع السماح لرؤساء البلديات بفرض حظر تجول ليلي في مناطقهم، مع إغلاق المسارح وقاعات السينما والرياضة والأسواق والحد من ساعات عمل المطاعم.

المصدر: وكالات