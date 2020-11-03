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رويترز: داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم فيينا دون عرض أدلة

نتنياهو: الشعب الإسرائيلي يقف مع شعوب كثيرة ضد وحشية الإرهاب الإسلامي

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نتنياهو: الشعب الإسرائيلي يقف مع شعوب كثيرة ضد وحشية الإرهاب الإسلامي
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه تحدث مع نظيره النمساوي، مؤكدا أن "الشعب الإسرائيلي يقف مع شعوب كثيرة ضد وحشية الإرهاب الإسلامي".

وكتب نتنياهو عبر حسابه في موقع "تويتر": "تحدثت قبل عدة دقائق مع زميلنا سيباستيان كورتز في النمسا وقلت له إن الشعب الإسرائيلي يقف مع النمسا، كما يقف الشعب الروماني وشعوب كثيرة أخرى، ضد وحشية الإرهاب الإسلامي. نتعاون مع بعضنا كل يوم بواسطة مخابراتنا وبكل طريقة ممكنة".

وكانت العاصمة النمساوية فيينا شهدت مساء أمس الاثنين، هجوما مسلحا. وقد أكد وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، صباح اليوم، مقتل 4 مواطنين جراء الهجوم الإرهابي، كاشفا أن "إرهابيا إسلاميا" نفذ الهجوم.

المصدر: RT

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