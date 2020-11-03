عمدة فيينا: لا أعلم إن كان منفذ الهجوم تحت المراقبة أم لا

صرح عمدة العاصمة النمساوية فيينا، ميخائيل لودفيغ، بأنه لا يعلم إن كان منفذ الهجوم في فيينا كان تحت المراقبة الأمنية بعد محاكمة خاضها بسبب ميوله المتطرفة.

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وقال لودفيغ في مؤتمر صحفي ردا على سؤال ذات الشأن: "هذا ما لا أعلمه.. لكنك أصبت عندما ذكرت أنه أدين سابقا، بما في ذلك بسبب تعاطفه مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). كما أنه أظهر استعداده للمشاركة في القتال في سوريا".

وأعرب عمدة فيينا عن قناعته بأن "يصبح تعامل أجهزة الأمن مع الإرهابي الذي سبقت إدانته محط المناقشة مستقبلا".

وشهدت الأحياء المركزية لفيينا، يوم الاثنين، سلسلة من عمليات إطلاق نار واحدة منها بالقرب من كنيس يهودي، وفقا لوسائل إعلام محلية. وخلف الهجوم أربعة قتلى وإصابة 15 شخصا، بينهم أحد عناصر الأمن، إلى جانب مقتل المنفذ برصاص الشرطة. ووصف مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، الواقعة بالعمل الإرهابي.

المصدر: نوفوستي