بايدن يدعو للتصويت "من أجل يوم جديد لأمريكا"

دعا المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكي، جو بايدن، مواطني بلاده إلى التصويت من أجل "يوم جديد لأمريكا".

وقال بايدن، في تغريدات نشرها الثلاثاء عبر "تويتر" تزامنا مع سير عملية التصويت في مراكز الاقتراع: "اليوم صوتوا من أجل يوم جديد لأمريكا".

Today, vote for a new day in America. pic.twitter.com/WzarlQ8JDI — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

وأضاف: "نستطيع التغلب على هذه الأزمة. نستطيع استعادة بلادنا. نستطيع الانتصار في المعركة على روح الدولة. هذا كله يبدأ اليوم... لنعمل ذلك سويا".

We can overcome these crises.



We can take our country back.



We can win the battle for the soul of the nation.



It all begins today. Confirm your polling place at https://t.co/EcbUdXjMe2 and go vote. Let’s do this — together. — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

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وانطلقت الثلاثاء عمليات التصويت المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة كورونا.

ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب من حيث مستوى الشعبية.

المصدر: RT