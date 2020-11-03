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بابا الفاتيكان في رسالة تعزية بهجوم فيينا: كفى عنفا! وحده الحب سيخمد الكراهية

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بابا الفاتيكان في رسالة تعزية بهجوم فيينا: كفى عنفا! وحده الحب سيخمد الكراهية
Reuters Yara Nardi
البابا فرنسيس
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أعرب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس الاثنين، في العاصمة النمساوية فيينا.

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وكتب رئيس الكنيسة الكاثوليكية في رسالة نشرت على حسابه الرسمي في "تويتر"بلغات عدة: "أعبر عن ألمي وحزني العميق بسبب الهجوم الإرهابي في فيينا، وأصلي من أجل الضحايا وذويهم. كفى عنفا! لنبني السلام والإخاء معا. وحده الحب سيخمد الكراهية".

وشهدت الأحياء المركزية لفيينا، يوم الاثنين، سلسلة من عمليات إطلاق نار. وخلف الهجوم أربعة قتلى وإصابة 15 شخصا، بينهم أحد عناصر الأمن، إلى جانب مقتل المنفذ برصاص الشرطة. ووصف مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، الواقعة بالعمل الإرهابي. 

المصدر: تاس

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