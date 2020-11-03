النمسا تطالب مقدونيا الشمالية بمعلومات عن إرهابي فيينا

أكدت وزارة الداخلية في مقدونيا الشمالية أن النمسا طلبت معلومات عن منفذ الهجوم في فيينا الذي كان يحمل جواز سفر من الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، حسبما أفادت محطة "إيه 1" الإذاعية.

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ونقلت المحطة عن الوزارة يوم الثلاثاء، أن "الشرطة النمساوية طلبت عبر الشرطة الأوروبية "يوروبول" التعاون وتقديم معلومات ذات صلة بالقضية".

وصرح وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر بأن منفذ هجوم فيينا، الذي لقي حتفه برصاص قوات الأمن مساء الاثنين عقب الهجوم، يحمل جنسيتي النمسا ومقدونيا الشمالية.

وقال وزير الداخلية النمساوي الثلاثاء إنه سبق لمنفذ الهجوم أن أدين العام الماضي بجريمة إرهابية لمحاولة السفر إلى سوريا.

وأوضح كارل نيهامر لوكالة "أبا" الإخبارية أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما الذي قتل برصاص الشرطة، كان من أنصار تنظيم "داعش".

المصدر: وكالات