تايلاند تحجب أكثر من 190 موقعا إباحيا.. ومحتجون يرددون: الحرية لبورنهاب!

قالت الحكومة التايلاندية اليوم الثلاثاء إنها حجبت موقع "بورنهاب" و190 موقعا إباحيا آخر، مما أثار الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي رفضا للرقابة، كما نظم نشطاء احتجاجا على القرار.

وأشار وزير الاقتصاد الرقمي والمجتمع، بوتيبونج بوناكانتا، إلى أن الحجب يأتي في إطار مساع لمنع الوصول إلى المواقع الإباحية ومواقع القمار على الإنترنت، وهي مواقع غير قانونية بموجب قانون الجريمة الإلكترونية في تايلاند.

ويقول موقع "بورنهاب" إن مستخدميه في تايلاند أمضوا وقتا أكبر عليه العام الماضي، بالمقارنة مع غيرهم على مستوى العالم.

وقالت جماعة حقوقية تُدعى "أنونيموس بارتي": "نطالب باستعادة بورنهاب، من حق الناس حرية الاختيار".

واحتشد ما يربو على 12 ناشطا أمام وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع، رافعين لافتات كُتب عليها "الحرية لبورنهاب" و"أعيدوا بورنهاب".

ولم يرد موقع بورنهاب على طلب للتعقيب.

المصدر: رويترز