تفاصيل عن الأسلحة التي كانت بحوزة مهاجم فيينا

كشفت قناة ORF التلفزيونية النمساوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الأسلحة التي كانت بحوزة منفذ الهجوم الإرهابي في وسط العاصمة فيينا، مساء أمس الاثنين.

إقرأ المزيد

ونقلت القناة عن وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، قوله إن الجاني "كان يحمل حزاما ناسفا مزيفا، وكان مسلحا بسلاح ناري ذي ماسورة طويلة، وسلاح ناري يدوي، ومنجل ماشيتي، كي ينفذ هذه الجريمة الشنيعة".

كما أكد الوزير أن المهاجم الذي حمل الجنسية المزدوجة لكل من النمسا ومقدونيا الشمالية، نشر صورة في ملفه الشخصي على "إنستغرام" قبل ارتكابه الهجوم، تظهره مسلحا.

وأوردت القناة أن وزارة الداخلية في جمهورية مقدونيا الشمالية تتعاون مع نظيرتها النمساوية على خلفية الهجوم.

إقرأ المزيد

وشهدت الأحياء المركزية لفيينا، مساء يوم الاثنين، سلسلة من عمليات إطلاق نار استهدفت واحدة منها الكنيس اليهودي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ووصف مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، الواقعة بالعمل الإرهابي. وخلف الهجوم مصرع أربعة أشخاص، إلى جانب المنفذ الذي قُتل على يد الشرطة. وتواصل أجهزة الأمن البحث عن شخص واحد على الأقل للاشتباه بضلوعه في العملية.

إقرأ المزيد

فيما أفادت صحيفة Kronen Zeitung النمساوية بأن مشتبها به في قضية الهجوم تم توقيفه في مدينة لينتز.

المصدر: نوفوستي