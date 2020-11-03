 
مباشر

تفاصيل عن الأسلحة التي كانت بحوزة مهاجم فيينا

أخبار العالم

تفاصيل عن الأسلحة التي كانت بحوزة مهاجم فيينا
Reuters Leonhard Foeger
عناصر شرطة في فيينا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p2ry

كشفت قناة ORF التلفزيونية النمساوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الأسلحة التي كانت بحوزة منفذ الهجوم الإرهابي في وسط العاصمة فيينا، مساء أمس الاثنين.

إقرأ المزيد
وزير الداخلية النمساوي: مقتل 4 أشخاص جراء الهجوم في فيينا
وزير الداخلية النمساوي: مقتل 4 أشخاص جراء الهجوم في فيينا

ونقلت القناة عن وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، قوله إن الجاني "كان يحمل حزاما ناسفا مزيفا، وكان مسلحا بسلاح ناري ذي ماسورة طويلة، وسلاح ناري يدوي، ومنجل ماشيتي، كي ينفذ هذه الجريمة الشنيعة".

كما أكد الوزير أن المهاجم الذي حمل الجنسية المزدوجة لكل من النمسا ومقدونيا الشمالية، نشر صورة في ملفه الشخصي على "إنستغرام" قبل ارتكابه الهجوم، تظهره مسلحا.

وأوردت القناة أن وزارة الداخلية في جمهورية مقدونيا الشمالية تتعاون مع نظيرتها النمساوية على خلفية الهجوم.

إقرأ المزيد
الكشف عن هوية منفذ هجوم فيينا
الكشف عن هوية منفذ هجوم فيينا

وشهدت الأحياء المركزية لفيينا، مساء يوم الاثنين، سلسلة من عمليات إطلاق نار استهدفت واحدة منها الكنيس اليهودي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ووصف مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، الواقعة بالعمل الإرهابي. وخلف الهجوم مصرع أربعة أشخاص، إلى جانب المنفذ الذي قُتل على يد الشرطة. وتواصل أجهزة الأمن البحث عن شخص واحد على الأقل للاشتباه بضلوعه في العملية.

إقرأ المزيد
المسلح الذي قتل بالرصاص في هجمات فيينا سبق أن حكم عليه بالسجن وأطلق سراحه لصغر سنه
المسلح الذي قتل بالرصاص في هجمات فيينا سبق أن حكم عليه بالسجن وأطلق سراحه لصغر سنه

فيما أفادت صحيفة Kronen Zeitung النمساوية بأن مشتبها به في قضية الهجوم تم توقيفه في مدينة لينتز.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا