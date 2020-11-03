أسواق المراهنات ببريطانيا .. تزايد في توقعات فوز ترامب مع بقاء بايدن في المقدمة

أكدت شركة "بتفير إكستشينج" للمراهنات في بريطانيا، أن فرص إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اكتسبت زخما خلال الليلة الماضية في أسواق المراهنات على الإنترنت.

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وقالت الشركة إن الرهان على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ارتفع من 35% إلى 39%، فيما تراجع الرهان على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، من 65% ليصل إلى 61%.

وأشارت إلى إن الانتخابات في طريقها لأن تصبح أكبر حدث للمراهنات، بفارق كبير عن الأحداث السابقة، مع تلقي الشركة رهانات قدرها 300 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 389 مليون دولار، حتى الآن، حيث أن الشركة تقبل المراهنات، حتى إعلان نتيجة الانتخابات، وتعتقد أن قيمة المراهنات ستصل إلى 400 مليون جنيه، وهو ضعف المبلغ الذي وصلت إليه المراهنات على الانتخابات الأمريكية في العام 2016.

وبلغت نسبة رهان المراهنين على فوز ترامب 38% على منصة "سماركتس" البريطانية.

جدير بالذكر أن نسبة الرهان على فوز ترامب في يوم الانتخابات في العام 2016، بلغت خمسة إلى واحد (بنسبة 17 بالمئة)، وهو ما يقل 20 بالمئة عن نسبة الرهان عليه الآن.

وحافظ بايدن على تقدمه في استطلاعات الرأي، لكن المنافسة المحتدمة في ولايات متأرجحة ستحسم السباق في الأغلب.

وذكرت بتفير، يوم أمس الاثنين، أن أحد الأشخاص راهن بمليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 1.3 مليون دولار، على فوز بايدن، وهو أكبر رهان سياسي على الإطلاق، وإذا فاز بايدن سيجني ذلك المراهن 1.54 مليون جنيه.

المصدر: "رويترز"