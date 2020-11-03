السريلانكيون ينقذون أكثر من 100 من الحيتان من النفوق

فوجئ سكان أحد الشواطئ المطلة على المحيط الهندي بالقرب من العاصمة السريلانكية كولومبو بجنوح نحو 100 من الحيتان، مما أثار مخاوف من نفوقها، مثلما جرت العادة في حالات الجنوح المشابهة.

وبمجرد ذيوع خبر الكارثة الموشكة على الحدوث، الاثنين، سارع السكان بمساعدة البحرية السريلانكية إلى إنقاذ الحيتان بإبعادها عن الشاطئ دفعا، أبعد ما يمكن، في مياه المحيط، بما تيسر من إمكانيات متواضعة ورغم مخاطر الإصابة بوباء كورونا.

وقال الناطق باسم البحرية السريلانكية صباح الثلاثاء: "لقد أعدنا الليلة الماضية ما بين 100 إلى 120 حوتا إلى البحر بنجاح، في حين نفقت أربعة حيتان أخرى خلال عملية الإنقاذ".

وإذا كان غير مفهوم لماذا "تنتحر" الحيتان منذ عقود بجنوحها المتكرر إلى الشواطئ، إلا أن ما فُهم حتى الآن هو أن هذه الظاهرة تتكرر في عدة جهات من العالم بالنسبة للحيتان والدلافين، وغيرها على حد سواء.

Reuters

في شهر سبتمبر الماضي، شهدت شواطئ أستراليا نفوق مئات الحيتان بعد جنوحها، في أكبر كارثة من نوعها عبر العالم.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية وعربية