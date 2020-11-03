مصدران حكوميان: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على جامعة كابل إلى 35
Reuters Mohammad Ismail
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قال مصدران في الحكومة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف جامعة كابل، أمس الاثنين، ارتفع إلى ما لا يقل عن 35 شخصا.
وفي تصريحات لوكالة "رويترز" أشار المصدران إلى أن أغلب القتلى من الطلبة، وأن حوالي 50 شخصا أصيبوا بجروح جراء الهجوم.
ويوم الاثنين، اقتحم مسلحون مبنى كلية الحقوق في جامعة كابل، وشرعوا في إطلاق النار على الطلبة في قاعات الدراسة واشتبكوا مع قوات الأمن لعدة ساعات.
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.
المصدر: RT + إنترفاكس