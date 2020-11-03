مستجدات الانتخابات الأمريكية في يومها الحاسم لحظة بلحظة.. تحديث مستمر

تجري اليوم عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن ادلى نحو 100 مليون امريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

ويواكب موقع RT تفاصيل الاقتراع والنتائج الأولية لحظة بلحظة بنتظار النتيجة النهائية بين المرشحين الرئيس الحالي دونالد رامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

- مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في كل من ولايات بنسيلفاني، وفرجينيا، وكونيتيكيت، وإنديانا، وكنتاكي، ونيوجيرزي، ونيويورك، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وفرجينيا

- بايدن يفوز بأصوات ديكسفل نوتش بولاية نيوهامشير

- ترامب يفوز بـ16 صوت في ميلزفيلد التابعة لنيوهامشير، في حين حصل بايدن على 5 أصوات.

يتبع..