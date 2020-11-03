 
مباشر

الأمن النمساوي يسابق الزمن بحثا عن منفذي الهجوم في فيينا

أخبار العالم

الأمن النمساوي يسابق الزمن بحثا عن منفذي الهجوم في فيينا
Reuters
فيينا اليوم.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p2r7

تسابق أجهزة الأمن النمساوية الزمن من أجل القبض على الأقل على مشبوه واحد بالمشاركة في هجوم مساء أمس الاثنين بمدينة فيينا الذي خلف 4 قتلى و17 جريحا، بعضهم في حالة خطيرة.

وفيما قالت السلطات الأمنية إنها قتلت أحد منفذي الهجوم، الذي تم خلاله إطلاق النار في 6 أماكن من المدينة، قامت باعتقال عدة أشخاص في 15 مسكنا محاذيا لمواقع الاعتداء، بالإضافة إلى مشبوهين اثنين في مدينة سانت بولتن الواقعة غرب العاصمة فيينا.

وأعلنت السلطات النمساوية أن منفذ الهجوم المقتول، الذي وصفه وزير الداخلية كارل نيهامر بـ: "الإرهابي الإسلامي"، مواطن نمساوي مقدوني الأصل (من جمهورية مقدونيا الشمالية)، ولد ونشأ في فيينا، وكان في الـ20 من العمر. وأضافت أنه مسجل لدى أجهزتها الأمنية كواحد من 90 شخصا حاولوا في السابق الذهاب إلى سوريا وتسبب له ذلك في خضوعه لعقوبة السجن.

المصدر: تلفزيون "بي بي سي"

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا